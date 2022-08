Un convertisseur conçu par les monteurs vidéo. L'outil de compression professionnel accessible à tous. Langues supportées : Français Anglais Italien Espagnol Allemand Néerlandais Portugais Turc Chinois Russe Slovenien Ukrainien Vietnamien Polonais Plus de 298 289 téléchargements

Une interface simple et complète Shutter Encoder fait partie des meilleurs logiciels d'encodage vidéo, image, et audio actuels. Il a été pensé par des monteurs vidéo dans le but d'être le plus accessible et efficace possible. C'est un des rares outils professionnels gratuits. Basé sur FFmpeg, il dispose de la plus grande bibliothèque de codecs disponibles. Vous pouvez ainsi convertir vos fichiers dans de très nombreux formats.

Des paramètres complets pour les plus avancés Shutter Encoder dispose d'un panneau contenant un grand nombre de réglages possibles, afin de définir vos propres choix en fonction de vos fichiers et de perfectionner votre sortie vidéo ou audio. Des réglages bien pensés, avec des paramètres prédéfinis pour créer des fichiers rapidement et facilement.

Choisissez votre début et votre fin Grâce à la fenêtre "Éditer le contenu média" vous pourrez choisir une partie d'un fichier vidéo ou audio afin d'extraire et utiliser seulement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir votre point d'entrée et de sortie en inscrivant votre propre timecode, ou via le bouton image par image.

Retouchez vos images dans les moindres détails Que vous ayez des fichiers au format .nef, .cr2, .psd, .pdf, .png, .jpg... ou tout simplement vos vidéos, utilisez l'outil de retouche d'image pour donner vie à vos photos.

Rognez rapidement vos images En utilisant la fenêtre "Éditer le contenu média" vous aurez la possibilité de rogner très facilement et rapidement vos images ainsi que vos vidéos. Vous pouvez définir avec précision votre cadre en rentrant directement vos valeurs en pixels ou simplement en choisissant un pré-réglage.

Affichez les informations nécessaires Facilitez votre montage en préparant vos vidéos à l'aide de cette option. Cela vous permettra d'incruster un timecode interne ou défini et/ou le nom du fichier ou votre propre texte, accessible via la partie "Afficher un timecode / nom du fichier / texte" .

Gravez vos sous-titres à votre format Vous pouvez ajouter vos sous-titres au format .srt, .vtt ou .ass en toute simplicité et parmi un grand nombre de formats vidéo. Grâce à un aperçu simple et clair vous pourrez définir la police, la couleur, la taille etc.

Ajoutez un logo facilement et précisément Grâce à la partie "Ajouter une image / vidéo en filigrane" vous pourrez choisir votre logo ou image à ajouter sur votre vidéo. Plusieurs réglages vous permettent d'ajuster parfaitement sa position, sa taille et son opacité.

Créez des sous-titres simplement et efficacement La fonction "Sous-Titrage" vous offre la possiblité de créer vos sous-titres facilement depuis n'importe qu'elle vidéo. Utilisez les raccourcis pour optimiser votre vitesse de sous-titrage.

Détectez automatiquement vos changements de plans Vous avez besoin de récupérer les coupes d'un fichier vidéo, dont vous n'avez plus le montage ? Utilisez la fonction "Détection de coupe" qui le fera pour vous, récupérez un fichier ".edl" pour l'intégrer dans votre logiciel ou pour exporter les coupes sans effectuer de compression.

Téléchargez ce que vous voulez Avec la fonction "Vidéo web" téléchargez vos vidéos ou musiques en récupérant le lien web et en le copiant dans cette fenêtre. Vous avez la possibilité de choisir parmi les différents formats disponibles.

Une file d'attente pour ne plus attendre Arrivera un moment où l'on veut sortir différents formats avec différents fichiers. Cette file d'attente accessible depuis l'icone à côté du bouton "Démarrer la fonction" fera votre bonheur.

Enregistrez, créez, partagez vos réglages Lorsque un réglage vous plait sauvegardez le via les touches "Ctrl + S" sur PC ou "Cmd + S" sur MAC, vous pourrez réutiliser vos paramètres en le sélectionnant.

Envoyez sur WeTransfer ou serveur ftp Parmi les différentes destinations, vous pouvez envoyer vos fichiers sur WeTransfer avec ou sans compte "Plus" ainsi que sur un serveur ftp distant. Une fois votre fichier converti, il sera envoyé sur les différents serveurs automatiquement.

Vérifiez les informations de vos fichiers En faisant un clic-droit sur un ou plusieurs fichiers, vous aurez accès à toutes les informations concernant vos fichiers et vous pourrez ainsi les comparer facilement.

Le renommage simple et puissant Lorsque il faut renommer un grand nombre de fichiers cela peut s'avérer très long. En faisant un clic droit sur les fichiers sélectionnés, vous pourrez renommer aussi facilement que rapidement un très grand nombre de fichiers.

Liste des fonctions - Sans conversion : Coupe sans compression, Remplacer l'audio, Réencapsulage, Conformer, Bout à Bout, Extraire, Sous-Titrage, Inserts vidéo - Conversions sonores : WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, AC3, OPUS, OGG, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD - Codecs de montage : DNxHD, DNxHR, Apple ProRes, QT Animation, GoPro CineForm, Uncompressed - Codecs de sortie : H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, OGV, MPEG-2 - Codecs de diffusion : XDCAM HD422, AVC-Intra 100, XAVC, HAP - Anciens codecs : DV PAL, MJPEG, Xvid, WMV, MPEG-1 - Codec d'archivage : FFV1 - Création d'images : JPEG, Image - Gravure et Rip : DVD, Blu-ray, DVD RIP - Analyse : Loudness & True Peak, Normalisation Audio, Détection de coupe, Détection de noir, Détection de media offline - Téléchargement : Vidéo web

Sources : Shutter Encoder est sous licence GPL 3, le code source est disponible sur GitHub et utilise les programmes suivants pour fonctionner : 7za www.7-zip.org dcraw www.dechifro.org/dcraw yt-dlp github.com/yt-dlp/yt-dlp ffmpeg ffmpeg.org exiftool exiftool.org tsMuxeR github.com/justdan96/tsMuxer mkvmerge mkvtoolnix.download mediainfo mediaarea.net/fr/MediaInfo dvdauthor dvdauthor.sourceforge.net WeTransfer developers.wetransfer.com XpdfReader www.xpdfreader.com bmxtranswrap sourceforge.net/p/bmxlib/home/Home

Remerciements : Je tiens à remercier les donneurs qui par leur geste, m'encouragent à améliorer chaque jour Shutter Encoder. Traducteurs : - Roberto Boriotti - Kandi Valle - Jacob Werkman - Léo Saramago - Aygün Yerdeniz - 大眼仔~旭 - Martin Srebotnjak - Александр Ласка - Đặng Thành Đạt - RobertLajka.pl

Entreprises partenaires :

Shutter Encoder est un logiciel entièrement gratuit sans limite d'utilisation ni publicité qui continue d'exister uniquement grâce aux dons 👍